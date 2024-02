9 coisas que a gente insiste em ignorar sobre a dengue

O que o atrai é a concentração do gás carbônico que expiramos. Portanto, para a fêmea — que é quem pica, para obter energia e botar seus ovos —, um elevador com um sujeito dentro é boa pedida. Lotado? Um achado. E uma festa ou qualquer outra aglomeração, um banquete. Daí que não tenha dúvida: este é o Carnaval do Aedes. Algumas cidades já preparam seus hospitais de campanha para o que se seguirá à folia.

2. O Sul também está encrencado

"Ninguém imaginou que, um dia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná teriam muitos casos de dengue", diz Antônio Bandeira, infectologista do Lacen-BA ( Laboratório Central do Estado da Bahia) e coordenador do Comitê de Arboviroses da SBI.

Em 2017, os cientistas notaram uma espécie de corredor do Centro-Oeste do país em direção ao Sul, pelo qual parecia descer outra doença, a febre amarela. Nele, as temperaturas estavam subindo e o volume de chuvas também. Pois, segundo o doutor Bandeira, tudo indica que o Aedes pegou a mesma rota recentemente.

Entre os gaúchos, por exemplo, só em janeiro deste ano foram 1.595 casos da infecção contra apenas 88 no mesmo período de 2023. Não há mais canto do país em que esse mosquito dê sossego.

3. O Aedes anda diferente

"Com o aumento das temperaturas, a sobrevida do mosquito está aumentando, o que significa que ele consegue picar mais pessoas e produzir mais ovos.", informa o professor Kleber Luz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Consultor da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) para arboviroses e assessor também da OMS (Organização Mundial da Saúde), ele garante: "Temos mais mosquitos da dengue entre nós agora do que em qualquer outro tempo."