Não deveria ser surpreendente: na pandemia de gripe espanhola, em 1918, também notou-se mais mortes onde havia maior poluição por carvão. E como, infelizmente, é bem provável que teremos novas pandemias por vírus respiratórios, a situação do ar se torna um agravante perigoso.

7. Piora no atendimento

"Para cada grau a mais na temperatura média de certa época do ano, há um aumento de 5% no risco de você morrer por todas as causas", informa Guilherme Schettino. "No verão passado, na Europa, aproximadamente 70 mil pessoas morreram por efeito direto do aquecimento global."

A poluição do ar também faz suas vítimas fatais: anualmente, 8 milhões de pessoas têm sua morte antecipada por causa dela, segundo o médico. "É mais do que o número de indivíduos que morreu a cada ano de covid-19 no auge da pandemia", compara.

Para o sistema de saúde, sem dúvida, os males provocados pelas mudanças no clima aumentam a demanda. "Em países como o Brasil, que já trabalham com sobrecarga no atendimento, a situação é arriscada. Por isso, precisa haver uma aproximação entre meteorologistas, climatologistas, defesa civil e profissionais de saúde", acredita Schettino.

O que fazer?

Mapear a população para saber onde estão os grupos mais vulneráveis — de novo, crianças pequenas, idosos, portadores de doenças crônicas e transtornos mentais — é fundamental. "Com isso, diante do alerta de uma onda de calor, posso mandar mensagens, lembrando que todos devem beber mais água e tomar seus remédios. Ou pedir ao agente de saúde para fazer visitas com maior frequência nesse período", diz ele.