"No caso da população madura com síndrome de Down, mais especificamente, vale destacar a abordagem das cirurgias cardíacas", observa Marcelo Altona, geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e coordenador do Projeto de Envelhecimento Saudável do Instituto Serendipidade, organização sem fins lucrativos que atua pela inclusão de pessoas com deficiência.

Ele justifica: "Até a década de 1970, o fator que mais diminuía a expectativa de vida das crianças com síndrome de Down eram as cardiopatias congênitas, porque os médicos não tinham coragem de operá-las, já que o risco de mortalidade era altíssimo. Mas novas gerações de cardiologistas preferiram arriscar, vendo que, se elas não fossem operadas, poderiam morrer do mesmo jeito". E, paralelamente, as técnicas cirúrgicas avançaram, resolvendo alterações no coração a que aqueles pacientes chegavam a ser 80 vezes mais propensos do que meninos e meninas sem a trissomia do 21.

Por falar em propensão, melhor esclarecer que a tal trissomia não é, nem nunca foi uma doença. É, isso sim, uma condição genética, que determina algumas características — como, aliás, os nossos genes sempre fazem— e que aumenta a probabilidade de o indivíduo desenvolver alguns problemas de saúde. "E eles, claro, podem se agravar com a idade", explica Marcelo Altona. "Penso que todo mundo precisa de cuidados à medida em que vai envelhecendo e, no caso da pessoa com síndrome de Down, não tem por que ser diferente."

Uma situação nova que gera novas questões

Encontrar por aí tantos senhores e tantas senhoras com síndrome de Down é um fenômeno recente. Daí, é natural a ciência ainda não compreender tão bem se algumas doenças típicas da maturidade poderiam ser mais prevalentes neles. "Vira e volta alguém especula que certos tipos de câncer apareceriam nesses indivíduos com maior frequência e, na verdade, não temos essa certeza", conta Marcelo Altona.

Há alguns meses, por exemplo, o urologista Fernando Korkes, também do Hospital Israelita Albert Einstein e chefe do Grupo de Uro-Oncologia da Faculdade de Medicina do ABC, publicou uma metanálise, comparando nada menos do que 350 estudos que incluíram 16.248 voluntários com a trissomia do 21. Instigado pelo pessoal do Instituto Serendipidade, ele queria ver se os tumores urológicos, sobretudo o de testículo, acabavam sendo encontrados nesses pacientes do que na população em geral. A resposta foi negativa. O risco é igual.