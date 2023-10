Para alguns, o ponto de partida será uma visão que amanhece embaçada, assim do nada. Para outros, o início de tudo será uma dormência ou um formigamento no braço, de hora para outra. Para outros, ainda, será a sensação igualmente repentina de fraqueza em uma das pernas, como se a esquerda precisasse fazer muito mais força para subir uma escada do que a direita, ou vice-versa.

"Estes são alguns dos sintomas iniciais mais comuns", lista o neurologista Alfredo Damasceno, da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), no interior paulista. Atual presidente do BCTRIMS (sigla em inglês para Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla), ele se pergunta, fazendo coro com seus colegas: "Será que a maneira como essa doença começa interfere no prognóstico? Por exemplo, segundo dados lá de fora, a fraqueza nas pernas acompanhada de uma dificuldade para segurar a urina indicaria uma evolução que tende a ser mais rápida", diz ele.

Ou será que, mais do que o tipo de sintoma, o que interferiria com força seria se ele melhoraria sem maiores explicações após três ou quatro semanas, para voltar dali a algum tempo, ou se permaneceria sem dar trégua, piorando gradativamente?

Respostas assim ajudariam os médicos a acertar em cheio no tratamento e a pesquisas novas saídas, evitando o acúmulo de cicatrizes no cérebro e na medula, que surgem no lugar da capa de mielina arrasada pela inflamação. Esse acúmulo pode levar, com o passar dos anos, à perda de movimentos, inclusive os da fala.

"Sabemos, por exemplo, que podemos prescrever tratamentos mais leves para alguns pacientes", explica o doutor Damasceno. "No entanto, cada vez mais, surgem pistas de que, para boa parte das pessoas com esclerose múltipla, seria interessante apelar de cara para um tiro de canhão, ou seja, lançar mão de terapias mais potentes. A questão é: quem é quem? Quando seria melhor fazer uma coisa e quando o ideal seria fazer outra"

Existem informações de outros países que dão alguma orientação nesse sentido. Mas aí vem outra pergunta, esta urgente para os pacientes com esclerose múltipla brasileiros: "Será que essa doença teria características diversas no Brasil, em comparação com o que existe registrado na literatura internacional? Seria possível, inclusive, que pacientes do Norte e do Nordeste do país tivessem um perfil um pouco divergente do de jovens com esclerose múltipla do Sul do país?", especula o neurologista Jefferson Becker, professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e ex-presidente do BCTRIMS, do qual hoje é responsável pela expansão internacional.