Mais um sintoma positivo: a agitação psicomotora. A pessoa tende a ficar inquieta e, às vezes — mas não sempre —, parte para a agressão física com maior facilidade. Mas não tire conclusões precipitadas. "O paciente com esquizofrenia eventualmente pode se tornar mais agressivo, ao se estressar com alguma coisa durante as crises da doença. No entanto, vários estudos mostram que a frequência de violência nessa população não é maior do que aquela vista em pessoas ditas saudáveis", pondera o professor.

O que já tem remédio

Antigamente, tidos "como loucos" — em um português nada respeitoso, mas que reflete o pensamento de então —, esses pacientes eram muitas vezes internados e isolados da sociedade. "Por sorte, na década de 1950, surgiu o primeiro medicamento para tratar a esquizofrenia. A partir daí, temos uma redução drástica e continua do número de leitos psiquiátricos para essas pessoas."

Mais do que isso: de lá para cá, temos 40 moléculas aprovadas para tratar a esquizofrenia. A boa notícia é que, com o surgimento delas, cerca de um terço dos pacientes deixam de ter os tais sintomas positivos. Outro terço só tem manifestações leves e mais raras — e aprende a perceber quando está começando a ter alucinações, por exemplo, para pedir ajuda. Só o restante não responde tão bem.

A notícia nem tão boa: "Todas essas moléculas têm o mesmo mecanismo de ação central, isto é, aplacam a hiperatividade dos neurônios envolvidos com a dopamina", descreve o psiquiatra. "Esse neurotransmissor, quando está muito elevado, causa de insônia e pensamento desornado aos delírios e alucinações."

Os sintomas ainda sem tratamento

O problema, de acordo com Acioly Lacerda, é que todos os investimentos realizados na última décadafocaram na tal atividade dopaminérgica. E isso não trata os sintomas negativos, nem os cognitivos, que foram deixados de lado — e que, com o tempo, afastam as pessoas da vida social e da possibilidade de estudar e trabalhar.