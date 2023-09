Ainda ontem — quarta-feira, 20 —, o clima entre as pessoas que, pouco a pouco, foram ocupando as centenas cadeiras do principal auditório do Costão do Santinho, em Santa Catarina, era de pura excitação. Estava começando a XXV Jornada Nacional de Imunizações. Portanto, era o reencontro daquele povo aguerrido que estuda, aplica, enfim, defende as vacinas.

Para completar, a programação levantava, logo de cara, a pergunta que a maioria de nós queria fazer: e agora, qual a tendência de comportamento do vírus da covid-19? O desafio de respondê-la coube ao biólogo e virologista José Eduardo Levi, coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento da DASA.

Não que ele, que é também professor colaborador do Instituto de Medicina Tropical da USP (Universidade de São Paulo), tenha deixado a audiência desanimada. Longe disso. Mas, digamos, Levi colocou algumas nuvens no céu que, do lado de fora do centro de convenções, estava azulzinho, destoando da lembrança de que o bicho —opa, o vírus! — continua pegando. E é ômicron, variante que não parece ser tão digna de confiança quanto gostaríamos de acreditar.