Nova fórmula! Cientista revela bastidores das alterações de produtos

Sempre que ocorre uma mudança importante na composição, alterando a lista de ingredientes, a tabela nutricional ou os alergênicos, o fabricante é obrigado a imprimir no rótulo um alerta de "NOVA FÓRMULA", que deve ser mantido por no mínimo 90 dias —"NOVA COMPOSIÇÃO e "NOVA RECEITA" também são formas permitidas para sinalizar uma mudança.

Imagem: Reprodução/Arte UOL

No entanto, não é obrigatório explicar na embalagem o que exatamente mudou, já que nem sempre há espaço para incluir todos os detalhes entre os dizeres de rotulagem, que precisam cumprir regras como o tamanho da fonte. Por isso, a legislação permite que o detalhamento esteja disponível no SAC (serviço de atendimento ao cliente), código QR ou por outros meios — o que, na prática, significa que só vai atrás quem estiver muito interessado. Você já fez isso?

Por que os produtos mudam?

Os motivos são muitos. Sim, reduzir custos é um deles, especialmente quando o preço de um ingrediente dispara, como vem acontecendo com o cacau, devido às crises climáticas.

Mas alterar a fórmula de um produto não é simples e também envolve custos: requer dedicação da equipe de pesquisa e desenvolvimento, a realização de testes (que podem não dar certo de primeira), além das despesas com as novas embalagens. Nos bastidores de uma mudança podem estar aspectos regulatórios, sanitários, de mercado, até fatores tributários.