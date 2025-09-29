'Sem caldo Knorr': hospital público de Porto Alegre prioriza comida natural

Com isso, cada tipo de carne passou a receber uma mistura própria, feita com ingredientes simples e conhecidos, como alho, cebola, cenoura, ervas frescas, suco de laranja ou de limão. Assim, frango, peixe, porco e cortes bovinos ganharam nutrição e sabor, respeitando suas características e garantindo variedade de aromas. Os pratos não têm sempre o mesmo gosto, já que cada tipo de carne tem seu tempero próprio. A canja, que em muitos hospitais é o terror dos pacientes, no HC de Porto Alegre é bastante elogiada — um exemplo de que comida de hospital não precisa ser sem graça.

Para tornar a iniciativa viável, foi necessário sistematizar o processo com a criação de kits de temperos que são feitos previamente e facilitam o uso diário. Essa nova forma de trabalho também demandou a criação de procedimentos para os funcionários da cozinha e um treinamento de toda a equipe, que aos poucos se adaptou. Adeus, caldo Knorr. Hoje em dia, todas as refeições do hospital são temperadas com ingredientes naturais.

Com o passar do tempo, as sobremesas prontas deram espaço às frutas frescas, os refrigerantes foram eliminados e os sucos adoçados foram substituídos por versões sem adição de açúcares. Já no refeitório, a bebida foi trocada por água. A quantidade de saladas aumentou e, respeitando a preferência dos vegetarianos, é possível optar por fontes de proteína vegetal. As bolachas recheadas desapareceram do cardápio, embora a versão "água e sal" ainda seja mantida pela praticidade.

A gente fica muito feliz com o objetivo que estamos alcançando, porque sabemos que a alimentação de qualidade é essencial. A utilização de temperos frescos é um grande passo nesse sentido Lúcia Souza , Chefe da Seção de Produção de Alimentos do HCPA

Carnes de produção local

O hospital passou a trabalhar com licitações para encontrar fornecedores regionais de alimentos frescos, como carnes, frango e ovos. Hoje, todo o abastecimento desses insumos vem de produtores gaúchos, uma prática que encurta a cadeia produtiva, torna-a mais sustentável e reduz custos de logística. Ao mesmo tempo, fomenta o agronegócio local.