VivaBemUOL
Assine UOL
Guia do Supermercado

Guia do Supermercado

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

'Sem caldo Knorr': hospital público de Porto Alegre prioriza comida natural

Sari Fontana
Colunista de VivaBem
Siga o VivaBem no

Comida de hospital virou sinônimo de comida sem graça, mas nem só de canja sem sal se alimentam os pacientes internados. Temperos que vêm prontos da indústria, margarina e bebidas de caixinha marcam presença em grande parte das refeições hospitalares. Mas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) essa história começou a mudar em 2014, com o trabalho de conclusão de curso de uma estudante de nutrição, que foi o ponto de partida para implementar melhorias na composição dos pratos e dar mais espaço à comida natural.

O HCPA é um hospital público e universitário de referência em assistência, ensino, pesquisa e inovação em saúde, vinculado ao Ministério da Educação e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ele é considerado modelo tanto no atendimento especializado quanto na formação profissional e na gestão hospitalar, inclusive para o curso de Nutrição da UFRGS. Recentemente, foi considerado o melhor hospital público da América Latina, em ranking da ItelLat, empresa especializada em dados de saúde.

As refeições servidas aos pacientes e aos funcionários do hospital são feitas com ingredientes naturais
As refeições servidas aos pacientes e aos funcionários do hospital são feitas com ingredientes naturais Imagem: Clóvis Prates/HCPA

Os números são expressivos: o refeitório serve cerca de 10 mil refeições por dia e, ainda assim, conseguiu nos últimos anos reduzir a oferta de ultraprocessados, incluir mais ingredientes frescos e firmar parcerias com produtores regionais. Para se ter uma ideia, semanalmente são recebidos 1800 kg de banana, 2700 kg de tomate, além de 1500 kg de arroz e 720 kg de feijão. Já a quantidade de carne chega a 300 kg por refeição. Para viabilizar o fornecimento via agricultura e agropecuária familiar, a partir de 2018 foram realizadas chamadas públicas. Desde então, os valores adquiridos em produtos foram crescentes, ultrapassando 1 milhão e 600 mil reais em 2024.

Segundo a professora Ana Lúcia Serafim, assessora do Serviço de Nutrição e Dietética do HCPA, a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) teve papel fundamental na implantação das compras de produtores rurais via cooperativas, sem as quais seria inviável manter um fornecimento para suprir a demanda. A instituição atuou na aproximação entre o hospital e as cooperativas, colaborando também na adequação dos processos às chamadas públicas e na articulação entre os envolvidos. Hoje a iniciativa tem um papel estratégico para o hospital, pois une sustentabilidade e responsabilidade social: ao fortalecer a agricultura familiar, contribui para a permanência de famílias e dos jovens no campo, gerando impacto positivo também na comunidade.

Antes: caldos prontos, bolacha recheada, suco adoçado e refrigerante

Até 2014, a alimentação seguia o padrão comum à maioria dos hospitais: caldos industrializados contendo amaciantes e realçadores de sabor temperavam as carnes de todas as refeições. Além disso, havia bolachas recheadas, sucos de caixinha adoçados e até refrigerantes no cardápio. As sobremesas vinham prontas da indústria ou eram feitas a partir de misturas como pudins em pó, algo que hoje é uma exceção no HCPA.

Isso chamou a atenção da então estudante de nutrição Lúcia Souza, que em seu trabalho de conclusão de curso desenvolveu receitas para substituir os temperos prontos e os amaciantes das carnes por versões naturais, feitas na cozinha do hospital. Hoje, Lúcia é a chefe da seção de produção de alimentos e continua, junto com a equipe, buscando implementar melhorias.

Sai o caldo Knorr, entra o tempero natural

Imagem
Imagem: Clóvis Prates/HCPA
Continua após a publicidade

Com isso, cada tipo de carne passou a receber uma mistura própria, feita com ingredientes simples e conhecidos, como alho, cebola, cenoura, ervas frescas, suco de laranja ou de limão. Assim, frango, peixe, porco e cortes bovinos ganharam nutrição e sabor, respeitando suas características e garantindo variedade de aromas. Os pratos não têm sempre o mesmo gosto, já que cada tipo de carne tem seu tempero próprio. A canja, que em muitos hospitais é o terror dos pacientes, no HC de Porto Alegre é bastante elogiada — um exemplo de que comida de hospital não precisa ser sem graça.

Para tornar a iniciativa viável, foi necessário sistematizar o processo com a criação de kits de temperos que são feitos previamente e facilitam o uso diário. Essa nova forma de trabalho também demandou a criação de procedimentos para os funcionários da cozinha e um treinamento de toda a equipe, que aos poucos se adaptou. Adeus, caldo Knorr. Hoje em dia, todas as refeições do hospital são temperadas com ingredientes naturais.

Com o passar do tempo, as sobremesas prontas deram espaço às frutas frescas, os refrigerantes foram eliminados e os sucos adoçados foram substituídos por versões sem adição de açúcares. Já no refeitório, a bebida foi trocada por água. A quantidade de saladas aumentou e, respeitando a preferência dos vegetarianos, é possível optar por fontes de proteína vegetal. As bolachas recheadas desapareceram do cardápio, embora a versão "água e sal" ainda seja mantida pela praticidade.

A gente fica muito feliz com o objetivo que estamos alcançando, porque sabemos que a alimentação de qualidade é essencial. A utilização de temperos frescos é um grande passo nesse sentido Lúcia Souza , Chefe da Seção de Produção de Alimentos do HCPA

Com o passar do tempo, as sobremesas prontas deram espaço às frutas frescas, os refrigerantes foram eliminados e os sucos adoçados foram substituídos por versões sem adição de açúcares. Já no refeitório, a bebida foi trocada por água. A quantidade de saladas aumentou e, respeitando a preferência dos vegetarianos, é possível optar por fontes de proteína vegetal. As bolachas recheadas desapareceram do cardápio, embora a versão "água e sal" ainda seja mantida pela praticidade.

Carnes de produção local

O hospital passou a trabalhar com licitações para encontrar fornecedores regionais de alimentos frescos, como carnes, frango e ovos. Hoje, todo o abastecimento desses insumos vem de produtores gaúchos, uma prática que encurta a cadeia produtiva, torna-a mais sustentável e reduz custos de logística. Ao mesmo tempo, fomenta o agronegócio local.

Continua após a publicidade

O dilema da margarina

Mesmo quando há boa intenção e uma liderança focada em implementar melhorias, nem todas as metas são fáceis de alcançar — especialmente quando o prato precisa ser nutritivo, seguro e apetitoso para quem está doente. Tudo isso, sem esquecer dos custos. Muitos alimentos industrializados são mais baratos do que os frescos, porque duram mais, não requerem preparo no local e são comprados em grande escala.

Coordenar a alimentação num hospital requer planejamento estratégico, diante dos múltiplos desafios. É preciso conciliar as diversas prescrições nutricionais dos pacientes com a praticidade, coordenando a produção na cozinha para não atrasar o abastecimento nos quartos. Além disso, uma internação é um momento de fragilidade física e emocional, em que a comida vai além da nutrição, ela acaba sendo um refúgio na busca por conforto. Por isso, deve-se considerar a cultura alimentar dos pacientes, que podem se recusar a consumir alimentos muito diferentes da sua rotina.

Em uma escala como essa, até trocas que parecem simples, na prática podem ter uma execução complicada. Tentativas de substituir a margarina por manteiga ou requeijão, por exemplo, enfrentaram resistência tanto por dificultar a aplicação na cozinha, quanto pelos próprios pacientes. A manteiga endurece no frio e fica difícil de espalhar, o que desacelera a montagem dos sanduíches. Já o requeijão não agradou o público infantil, e até mesmo os adultos se manifestaram pela volta da margarina. Resultado: a margarina continua presente nos lanches, ao menos por ora.

Pequenas mudanças, grande impacto

Imagem
Imagem: ClÃ³vis Prates/HCPA
Continua após a publicidade

A história do HCPA mostra que é possível melhorar a alimentação hospitalar: menos pacotes, mais comida natural. As mudanças começaram pequenas e vêm sendo implementadas aos poucos, com a consciência de que há um longo caminho pela frente, mas os resultados já são visíveis e aparecem nas pesquisas de satisfação.

Recentemente, a alimentação do hospital alcançou 82 pontos no NPS (Net Promoter Score), um índice que superou a meta institucional que é de 76. Além da nota elevada, os profissionais relatam que recebem bilhetes com elogios e agradecimentos.

A iniciativa do hospital gaúcho é uma aula prática sobre o impacto que um cardápio pode ter não apenas na saúde, mas também na comunidade, na satisfação e na dignidade de quem come.

******************

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram).

Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras.

Continua após a publicidade

O alimento citado no título é um exemplo ilustrativo, por se tratar de uma marca popular e referência desse tipo de produto, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas.

Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.