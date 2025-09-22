Azeite: nem tudo é o que parece. Aprenda as diferenças

É o óleo extraído da azeitona por um processo físico de prensagem a frio. O azeite de oliva não pode ter adição de outros óleos ou componentes misturados: é um produto de ingrediente único, que contém apenas o próprio azeite.

Dependendo das suas características fisico-químicas, ele é classificado como virgem ou extravirgem ? a versão que tem baixa acidez e melhor qualidade, considerada a mais nobre e, portanto, a mais cara. Esse é o produto reconhecido por conferir benefícios à saúde, como o alto teor de gorduras monoinsaturadas e compostos antioxidantes, além de preservar o aroma original do fruto.

Óleo composto: um mix de azeite com outros óleos

É a mistura de azeite com óleos vegetais. Ao contrário do azeite, os óleos vegetais são produzidos em larga escala, portanto são mais baratos e viabilizam a redução de custos em comparação com o azeite puro. Esse tipo de produto leva o nome oficial de "óleo composto de (nome do óleo vegetal) e azeite de oliva". Na lista de ingredientes do rótulo, devem constar os percentuais de cada óleo presentes no produto, entre parênteses, após o nome do respectivo ingrediente ? confira quanto de azeite tem lá, pois as proporções variam de marca para marca, quanto menos azeite tiver, mais barato deverá ser o óleo.

Óleo composto é mais barato porque tem menos azeite. Logo, ele não tem as mesmas propriedades nutricionais nem o sabor característico do azeite puro. Por isso, é mais utilizado para cozinhar do que para finalizar pratos ou temperar saladas.