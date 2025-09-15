Milkshake com whey do Burguer King é mais marketing do que nutrição

Uma ingestão proteica adequada pode contribuir para melhorar a composição corporal, manter a saúde em dia e prolongar a saciedade, o que ajuda a emagrecer. Mas, para que isso aconteça, esse conselho deve ser interpretado da forma certa: ovos, todos os tipos de carnes, peixes e laticínios são boas fontes de proteínas — não milkshakes açucarados.

Valores nutricionais das versões tradicionais dos milkshakes, sem a dose adicional de whey --que aumenta as proteínas, e também as calorias Imagem: Reprodução/ArteUOL

Tentamos contato com o Burger King para confirmar os ingredientes e o perfil nutricional dos shakes proteicos, mas não obtivemos resposta. É possível ter uma ideia da composição a partir das informações disponíveis no site do fabricante para as bebidas lácteas, os xaropes para shakes, os crocantes e as caldas: ingredientes como açúcar, xarope de glicose (outro nome do açúcar) e amido modificado estão por toda a parte. Os aditivos também marcam presença na forma de corantes, aromatizantes, estabilizantes e emulsificantes.

A propaganda destaca os 20 g de proteína por copo, mas 'esquece' de dizer que junto vêm 100 g de carboidratos - cinco vezes mais" Com os ingredientes citados, os valores da tabela nutricional não deveriam surpreender, mas vale a pena conferir. Um milkshake do Burger King pode fornecer mais de 70 gramas de açúcar adicionado numa só porção. Isso equivale a quase 18 colheres de chá de açúcar, ultrapassando a recomendação da OMS. Segundo a organização, o consumo não deveria passar de 50 gramas por dia, somando-se todas as refeições. Você pensa que está suplementando proteínas, mas está suplementando açúcar.

De acordo com a divulgação, os milkshakes proteicos não se traduzem em novas receitas. São exatamente os mesmos, apenas com uma dose de whey misturada. Sabe o que acontece quando você acrescenta whey num produto como esse? Você adiciona calorias extras, e todo o restante continua lá. Assim, estima-se que um milkshake pode ultrapassar o marco de 650 calorias. Em outras palavras, o whey não cancela o exagero de açúcar, não elimina o mix de aditivos, tampouco reduz o impacto da guloseima no seu organismo, que ainda terá que lidar com tudo isso, mais o whey.