4 doces com poucas calorias para levar na bolsa

Se você quer controlar a ingestão de açúcar, mas não abre mão de um doce, saiba que é possível conciliar esses objetivos escolhendo com atenção.

Produtos com pouco (ou sem) açúcar podem ser úteis, mas é preciso ter cuidado, porque alguns doces diet ou zero podem ter mais calorias do que os convencionais. Para escolher bem, além de conferir a qualidade dos ingredientes e as informações nutricionais, vale a pena considerar o tamanho da porção.

Doces que vêm embalados individualmente, em porções menores, facilitam o controle da quantidade que consumimos. Isso porque cada embalagem funciona como uma barreira que confere resistência ao comer impulsivo: você precisa decidir se vai abrir o próximo pacote para comer mais um. Esse pequeno momento de decisão quebra o piloto automático, porque é preciso refletir sobre continuar comendo, ou não.