Opinião

4 doces com poucas calorias para levar na bolsa

Sari Fontana
Colunista de VivaBem
Se você quer controlar a ingestão de açúcar, mas não abre mão de um doce, saiba que é possível conciliar esses objetivos escolhendo com atenção.

Produtos com pouco (ou sem) açúcar podem ser úteis, mas é preciso ter cuidado, porque alguns doces diet ou zero podem ter mais calorias do que os convencionais. Para escolher bem, além de conferir a qualidade dos ingredientes e as informações nutricionais, vale a pena considerar o tamanho da porção.

Doces que vêm embalados individualmente, em porções menores, facilitam o controle da quantidade que consumimos. Isso porque cada embalagem funciona como uma barreira que confere resistência ao comer impulsivo: você precisa decidir se vai abrir o próximo pacote para comer mais um. Esse pequeno momento de decisão quebra o piloto automático, porque é preciso refletir sobre continuar comendo, ou não.

Além disso, os formatos pequenos permitem transportar somente a porção desejada, o que pode ser útil para quem tem dificuldade em parar na primeira mordida diante de uma grande quantidade de doce.

A seguir, confira 4 doces que cumprem esse papel.

Chocolate Bendito Cacao 70% (Cacau Show)

Esse quadradinho de chocolate concentra o sabor do cacau, que é o componente em maior quantidade na fórmula. O dulçor vem do açúcar, mas a porção do ingrediente é muito pequena: apenas 1,5 g por unidade. É um doce de perfil mais amargo, ideal para quem aprecia chocolates intensos. Como o tablete é bem pequeno, fornece somente 27 calorias por unidade (5 g).

Crocante de Gergelim Zero (Airon)

A base do doce é o gergelim, combinado com isomalte ?poliol com baixo índice glicêmico, que tem cerca de metade do poder adoçante do açúcar. Para potencializar o dulçor, entra a estévia, adoçante natural que não tem calorias. O gergelim tem fibras e gorduras boas, resultando num produto crocante, prático, sem açúcar e com apenas 45 calorias por barrinha (10 g).

Goiabinha Zero Açúcar (Da Colônia)

É a versão sem adição de açúcar da goiabinha tradicional. O dulçor fica por conta da mistura de sorbitol, um poliol sem impacto glicêmico, e acessulfame-K, um adoçante não calórico, de alta intensidade. Como não contém aromatizante, o sabor da fruta vem da polpa de goiaba, que é o principal ingrediente do produto. É uma alternativa interessante para quem busca um doce frutado com menos impacto glicêmico e pouco valor energético —são 58 calorias por unidade de 25 g.

Balas de Gengibre Zero (Mundo Verde)

A base das balas é o isomalte, poliol de baixíssimo índice glicêmico (apenas 2, contra 65 do açúcar), que tem metade do poder de adoçamento (e das calorias) do açúcar. A sucralose é um adoçante de alta intensidade, sem calorias e sem impacto glicêmico, que complementa o dulçor da bala. Como não há aromatizantes, o responsável pelo sabor e o frescor é o gengibre, que aparece em segundo lugar na lista de ingredientes. A porção de 21 g equivale a 7 balas e fornece 44 calorias.

Em se tratando de doces, nem todo mundo consegue moderar. Contar com produtos com pouco ou nenhum açúcar e poucas calorias é uma estratégia para matar a vontade de uma pequena sobremesa, sem atrapalhar seus objetivos. Para escolher o melhor produto pra você, confira sempre os rótulos.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram).

Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras.

Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas.

Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.

