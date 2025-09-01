Parecem iguais, mas não são: laticínios similares têm qualidade diferente

Ao fazer compras no supermercado, você já deve ter notado que alguns produtos aparecem lado a lado nas prateleiras com embalagens muito semelhantes — e preços bem diferentes. Isso pode ocorrer em diversas categorias, mas é uma prática frequente nos derivados do leite, como leite condensado, leite em pó, iogurte e creme de leite. O detalhe é que, muitas vezes, as versões mais baratas não são o mesmo alimento.

Produtos como "misturas" ou "compostos" existem por questões econômicas: eles são opções que tornam o alimento acessível a quem prioriza preço baixo. Para que isso seja possível, parte dos ingredientes originais da receita é substituída por outros mais baratos, como veremos nos exemplos a seguir.

Em muitos casos, isso é uma prática regulamentada, ou seja, existem regras que determinam o que pode ou não ser usado em cada tipo de produto. No entanto, o resultado é um alimento com qualidade nutricional e características diferentes do original.