A fruta não melhora seu biscoito sem açúcar

Alimentos sem açúcar adicionado podem ter quantidades ilimitadas de amido, como no caso desses biscoitos, que têm farinha de trigo como primeiro ingrediente — e isso é permitido pela legislação.

Nem todos sabem que a glicose não está contida apenas no açúcar. O amido presente nas farinhas eleva a glicose no sangue até mais do que o açúcar puro, o que é especialmente relevante para os diabéticos, embora seu consumo excessivo a longo prazo também seja prejudicial para pessoas saudáveis.

Portanto, um produto que tem adoçante em vez de açúcar, mas é feito à base de amido, como farinha de trigo branca ou integral, ainda será rico em carboidratos que são transformados rapidamente em glicose pelo corpo. Isso acaba sendo uma armadilha para quem quer ou precisa controlar a quantidade de carboidratos na dieta, seja para tratar problemas de saúde, seja para emagrecer.

Esse tipo de alimento ainda pode ter outro impacto negativo: como parece mais saudável, autoriza o consumidor a comer uma quantidade maior, extrapolando as calorias. Na prática, não oferece vantagens.

Se você tem diabetes, precisa ou prefere reduzir o consumo de açúcar, redobre a atenção aos rótulos dos produtos "sem adição de açúcares". Confira a lista de ingredientes, tendo em mente que vem primeiro o que tem mais. Se as farinhas estiverem logo no começo da lista, ainda que o alimento não tenha açúcar, será rico em amido que é rapidamente digerido e transformado em açúcar pelo organismo.