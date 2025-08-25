A fruta não melhora seu biscoito sem açúcar
O que você pensa quando vê uma embalagem de biscoito com foto de banana, maçã ou laranja, acompanhada da frase "sem adição de açúcares"? Parece ser melhor? Alguns rótulos ainda podem ter dizeres como "integral", "vegano", "livre de transgênicos" — atributos que interessam a muitas pessoas.
Mas é preciso cuidado para não se iludir com certas alegações: não ter açúcar adicionado ou ter sabor de fruta não torna o biscoito automaticamente melhor. Na prática, a diferença para um convencional pode ser bem menor do que parece.
Para ilustrar essa situação, selecionei três exemplos de marcas populares:
- Rosquinhas Zero Açúcar Laranja e Cenoura (Jasmine)
- Cookies Banana Integral Zero Adição de Açúcares (Vitao)
- Biscoito Integral Banana com Canela sem Adição de Açúcares (Linea)
Quando avaliamos as extensas listas de ingredientes desses biscoitos, vemos que eles, de fato, não têm açúcar adicionado. Portanto, a denominação "zero adição açúcar" está tecnicamente correta. Porém, do ponto de vista nutricional, podemos dizer que eles são parecidos com os convencionais, só que com adoçante.
Se compararmos o perfil nutricional desses produtos com o de um biscoito integral que contém açúcar, como o Da Magrinha, veremos que os valores de carboidratos são próximos. As calorias também são similares:
Alimentos sem açúcar adicionado podem ter quantidades ilimitadas de amido, como no caso desses biscoitos, que têm farinha de trigo como primeiro ingrediente — e isso é permitido pela legislação.
Nem todos sabem que a glicose não está contida apenas no açúcar. O amido presente nas farinhas eleva a glicose no sangue até mais do que o açúcar puro, o que é especialmente relevante para os diabéticos, embora seu consumo excessivo a longo prazo também seja prejudicial para pessoas saudáveis.
Portanto, um produto que tem adoçante em vez de açúcar, mas é feito à base de amido, como farinha de trigo branca ou integral, ainda será rico em carboidratos que são transformados rapidamente em glicose pelo corpo. Isso acaba sendo uma armadilha para quem quer ou precisa controlar a quantidade de carboidratos na dieta, seja para tratar problemas de saúde, seja para emagrecer.
Esse tipo de alimento ainda pode ter outro impacto negativo: como parece mais saudável, autoriza o consumidor a comer uma quantidade maior, extrapolando as calorias. Na prática, não oferece vantagens.
Se você tem diabetes, precisa ou prefere reduzir o consumo de açúcar, redobre a atenção aos rótulos dos produtos "sem adição de açúcares". Confira a lista de ingredientes, tendo em mente que vem primeiro o que tem mais. Se as farinhas estiverem logo no começo da lista, ainda que o alimento não tenha açúcar, será rico em amido que é rapidamente digerido e transformado em açúcar pelo organismo.
Recentemente, um ingrediente passou a fazer parte de muitos produtos "sem adição de açúcares". Trata-se do isomalto-oligossacarídeo (IMO), também chamado erroneamente de fibra de mandioca ou fibra de tapioca, como vimos no rótulo do biscoito Vitao. Acontece que IMO não é uma fibra, é um carboidrato de alto impacto glicêmico, que não oferece benefícios para reduzir os danos provocados pelo excesso de açúcar.
E quanto às frutas que aparecem nas embalagens?
Elas até estão presentes nos produtos, mas em pequena quantidade. Sabemos disso pela posição em que aparecem na lista de ingredientes. Na maioria das vezes, o maior responsável pelo gosto desses biscoitos não é a fruta, mas os aromatizantes que são adicionados para intensificar o sabor.
O objetivo não é "demonizar" os biscoitos com fruta, mas alertar para o fato de que conter uma pequena quantidade de frutas na composição não transforma positivamente o seu valor nutricional. O mesmo vale para a ausência de açúcar adicionado. Todos esses produtos são ultraprocessados, e não contam como uma porção de fruta na dieta. Compare sempre os rótulos.
Se a ideia é reduzir o impacto glicêmico, o melhor é reservar esse tipo de produto para ocasiões pontuais e priorizar alimentos de verdade:
Frutas como morangos, pitanga, amora, acerola, maracujá, coco e abacate têm quantidades mínimas de açúcar e não precisam de um rótulo para avisar que são integrais.
Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram).
Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras.
Os produtos apresentados aqui são usados como exemplo ilustrativo, mas as explicações valem para alimentos similares de outras empresas. O mais importante é mostrar para você como interpretar a tabela nutricional e a lista de ingredientes dos alimentos, para fazer boas escolhas.
Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos que avaliamos, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.
