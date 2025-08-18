Macarrão mais saudável: alternativas gostosas e menos calóricas

Se você busca alternativas mais nutritivas para o macarrão, cuidado para não cair nas armadilhas dos rótulos. Versões "sem glúten", "integrais" ou "proteicas", na maioria das vezes, não oferecem vantagens para o público geral.

Em vez de procurar um substituto à base de farinhas, que tal optar por uma base de vegetais? Isso pode ser mais simples e gostoso do que parece. Além de reduzir a ingestão de carboidratos refinados, a troca oferece micronutrientes, fibras e baixo valor energético —as opções que veremos a seguir podem ter até dez vezes menos calorias que um macarrão convencional.

Vale lembrar: nem todo alimento industrializado é um ultraprocessado. Alguns passam apenas por métodos simples de conservação ou preparo, mantendo-se tão nutritivos quanto a versão in natura.