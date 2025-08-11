Iogurte grego é mais saudável? No Brasil, nem sempre

O termo "grego" virou sinônimo de cremosidade nos iogurtes com textura mais densa. Muitas pessoas acreditam que ele é mais saudável do que outros iogurtes, talvez pela lembrança da dieta mediterrânea, evocada pela palavra "grego". Mas será que a fama se justifica e vale para todos os produtos desse tipo?

O que é um iogurte grego?

Originalmente, esse é um tipo de iogurte natural que passa por um processo no qual parte do soro do leite é removida após a fermentação. Isso concentra nutrientes como proteínas e gorduras, e dá origem a uma textura mais densa --sem necessidade de espessantes.



A explicação para a fama de saudável está aí: é um alimento com maior densidade nutricional do que outros iogurtes mais diluídos. Mas entre a versão original e os produtos que encontramos hoje nos supermercados pode haver grande diferença.

No Brasil não há uma regulamentação oficial para o termo "grego", assim, fica a critério do fabricante definir quando batizar seu iogurte com esse nome.