Nutella: creme de avelã ou creme de açúcar?

Composição estimada da Nutella, baseada nas informações da lista de ingredientes e macronutrientes declarados no rótulo brasileiro Imagem: Reprodução/Arte UOL

Hoje encontramos no mercado produtos de diversas marcas, como Lindt, Ritter, Frimesa. Grande parte tem composição similar, mas escolhi a Nutella como exemplo devido à popularidade.



Embora seja conhecida como creme de avelã e contenha a imagem do fruto em seu rótulo --de forma meramente ilustrativa, como informa a embalagem--, quem ocupa a metade da sua composição é o açúcar. O óleo de palma aparece na segunda posição, e apenas 13% são avelãs. Pelas informações do rótulo, não sabemos detalhes sobre o aromatizante, mas é provável que ele sirva para reforçar o sabor de avelã, viabilizando a redução da oleaginosa verdadeira na receita.

Essa mistura de açúcar com gorduras, um pouco de avelãs, leite, cacau e aditivos resulta numa grande quantidade de calorias vazias: 108 kcal a cada colher de sopa rasa de 20 g.Se compararmos uma colher de creme de avelã com outro produto popular no café da manhã, como o iogurte natural, veremos que essa pequena porção da pasta tem mais energia que um pote de iogurte de 160 g da versão semidesnatada, por exemplo, que fornece 89 Kcal. Mas, ao contrário da Nutella, o iogurte confere saciedade, pois é fonte de proteínas do leite, e não leva açúcar na composição.

Agora que você já sabe de que é feita a Nutella, fica a seu critério decidir se ela cabe ou não na sua rotina. Se você não abre mão dela, mas prefere não extrapolar, medir a porção antes de começar a comer pode ser útil: 20 g cabem em uma colher de sopa rasa. Separe essa quantidade, assim você consegue visualizar o que vai comer. Servir porções menores, mas várias vezes direto do pote, pode levar a um consumo exagerado, sem perceber.