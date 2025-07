Cerveja zero, ultra e sem glúten: você sabe a diferença?

Imagem: Reprodução/Arte UOL

Cerveja zero álcool

A cerveja sem álcool é uma opção para quem quer manter o ritual de consumo da bebida, mas não pode ou não quer ingerir álcool. Esse público inclui gestantes, lactantes, pessoas com restrições médicas, motoristas, trabalhadores em atividade, religiosos abstêmios e até quem deseja confraternizar em eventos corporativos sem o risco de ter seu desempenho prejudicado.

Essas bebidas também podem interessar a quem está controlando as calorias porque costumam ser menos calóricas - o álcool fornece 7 calorias por grama, sendo uma das principais fontes de calorias nas cervejas convencionais.

Mas atenção: não confunda cerveja zero álcool com cerveja zero carboidrato ou zero calorias. Embora nas zero tenham seu valor calórico reduzido, cada garrafa ainda contém cerca de 70 calorias. Já o teor de carboidratos pode ultrapassar o das tradicionais. Por exemplo, uma Heineken 0% tem 16 g de carboidratos por garrafa versus 10,6 g na versão comum da mesma marca.

Cerveja sem glúten

Assim como as cervejas zero álcool, as sem glúten atendem a uma necessidade dietética específica, a de pessoas com doença celíaca e intolerantes.