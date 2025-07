Café com leite solúvel pode ter mais açúcar do que café

E vale lembrar: o valor na tabela refere-se a apenas 100 ml da bebida pronta. Mas muita gente prepara canecas de 200 a 300 ml e costuma repetir o consumo ao longo do dia. No fim, pode-se consumir facilmente de 20 g a 30 g de açúcar diariamente só nesse tipo de bebida, sem perceber. Essa quantidade ultrapassa a metade da recomendação da OMS para a ingestão diária de açúcar, que é de cerca de 50 g.

Se você está tentando controlar o consumo de açúcar, fique atento aos rótulos, pois esse tipo de produto pode comprometer seus esforços. Aqui vão algumas dicas práticas:

Dê preferência ao café coado com um pouco de leite puro, assim você controla as proporções de leite e de café conforme o seu paladar --e até de açúcar ou adoçante, se fizer questão de adicionar.

Se quiser praticidade, prepare sua mistura de leite em pó com café solúvel, evitando o açúcar adicionado. Estévia 100% é uma boa alternativa para substituir o açúcar.

Leia sempre a lista de ingredientes: se açúcar ou maltodextrina aparecerem entre os primeiros, pense duas vezes antes de comprar.

