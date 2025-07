Whey protein, barrinha ou shake de proteína: qual é o melhor?

Shake, whey concentrado em pó e barrinha da marca Dux Imagem: Reprodução/Arte UOL

Whey protein: o ingrediente original (e mais puro)

Quando você lê "proteína" em um rótulo, é provável que o produto contenha whey —uma proteína do soro do leite que tem alta biodisponibilidade e um excelente perfil de aminoácidos. Nas boas versões de whey em pó, ele aparece em sua forma mais isolada: com maior quantidade de proteína e poucos ingredientes para acrescentar aroma e dulçor. É fácil de combinar o whey com outros alimentos pastosos ou líquidos, como iogurtes naturais ou até água.

Se puder escolher, prefira as versões sem açúcar nem amido, com poucos aditivos e, idealmente, adoçadas com estévia ou outros adoçantes não calóricos.

Shake, whey concentrado em pó e barrinha da marca Growth Imagem: Reprodução/Arte UOL

Shakes prontos: praticidade com ressalvas

Os shakes proteicos são práticos, mas podem esconder armadilhas. Em geral, o leite é o ingrediente principal dessas bebidas, o que eleva o teor de carboidratos em comparação com o whey protein preparado em água —mesmo nas versões sem adição de açúcar. Além disso, há grandes variações no conteúdo de proteína, tanto na qualidade quanto na quantidade: 25 g por porção é mais vantajoso do que 15 g, por exemplo.