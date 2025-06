Dicas de doces juninos sem açúcar escondido

Se você está tentando reduzir o consumo de açúcar, mas não quer abrir mão de um doce típico desta época do ano, aqui vão algumas sugestões sem açúcar escondido.

Imagem: Reprodução/Arte UOL

Um pé de moleque tradicional tem como o principal ingrediente o açúcar ou xarope de glicose (outro tipo de açúcar) e contém mais de 60% de carboidratos. Já as versões sem açúcar da Airon e Banana Brasil têm cerca de 42% desse nutriente.

A diferença é que nas versões zero apenas uma pequena fração desse total de carboidratos é açúcar, pois a grande maioria vem do isomalte — um ingrediente que contabiliza como carboidrato, mas não é digerido da mesma forma que o açúcar, oferecendo a vantagem de conferir estrutura ao doce, sem os prejuízos do açúcar.

Embora a redução de calorias não seja muito grande nesses produtos zero, o impacto glicêmico (elevação do açúcar no sangue) será menor que o do convencional. Isso é especialmente relevante para os diabéticos.