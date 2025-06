Hambúrguer, ketchup e mostarda: como escolher os melhores para seu lanche

Se você não abre mão de um bom hambúrguer com ketchup e mostarda, mas evita as cadeias de fast-food e não tem tempo ou paciência para preparar tudo do zero, saiba que é possível montar essa refeição com praticidade, usando industrializados escolhidos com atenção. O segredo está em prestar atenção aos rótulos.

Já avaliei cada um desses itens no Guia do Supermercado, e na edição de hoje vou trazer os pontos mais importantes para montar o seu hambúrguer.

Hambúrguer pronto: basta carne e temperos

As versões resfriadas ou congeladas vendidas nos supermercados variam bastante. Algumas contêm apenas carne, sal e temperos. Outras trazem uma lista extensa de ingredientes desnecessários.