9 iogurtes que são boa escolha no supermercado

Em meio a tantas opções de iogurtes, escolher os melhores pode parecer confuso.

Pensando em facilitar a sua próxima compra, elaborei este guia prático com exemplos que já apareceram no Guia do Supermercado.

Para encontrar um bom iogurte, vale compreender antes o que é importante evitar nesse tipo de produto. Então, vou começar por essa parte.