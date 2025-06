O que aprendi ao analisar mais de 150 rótulos em um ano

A lição aqui é simples: entenda o que foi "zerado" — e o que entrou no lugar. Em muitos casos, o "zero" é mais marketing do que uma vantagem real.

Produtos "proteicos" podem esconder armadilhas

Imagem: Reprodução

Nos últimos tempos, vimos uma explosão de alimentos e bebidas com apelo proteico. Mas o que acontece com frequência é o uso desse termo mesmo quando o produto tem mais gordura ou carboidrato do que proteína, como mostrei nesta edição.

Outro truque comum é a diluição de proteínas nobres em ingredientes mais baratos. A dica é verificar na lista de ingredientes quais são as fontes de proteína do produto, ao invés de olhar somente o número em destaque no rótulo. Aqui, alertei como não cair no marketing de alimentos proteicos.

Para não se enganar, é importante conferir se o tamanho da porção declarada corresponde à quantidade real que você vai consumir. No Guia do Supermercado também expliquei sobre esse tipo de armadilha.