Leite com ou sem lactose: qual a diferença?

Pessoas com intolerância à lactose têm dificuldade em digerir essa molécula porque produzem pouca (ou nenhuma) lactase, a enzima que quebra a lactose em galactose e glicose (ou glucose).

E o leite "sem lactose"?

A maioria dos leites "sem lactose" no Brasil são produzidos a partir do leite comum, com adição da lactase. Portanto, eles não têm o açúcar do leite fisicamente removido de sua composição.

Ocorre que a enzima quebra a lactose em glicose e galactose ? que continuam presentes no leite, só que em uma forma mais fácil de digerir para os intolerantes.

Resultado: a quantidade total de açúcar no leite não muda, mas a bebida fica com um sabor mais adocicado, mesmo sem adição de açúcares.