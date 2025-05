O que significa 'zero' no rótulo? Três exemplos para não se enganar

Você já se animou com um produto "zero" achando que estava fazendo uma boa escolha, e depois descobriu que ele não era bem o que parecia?

A palavra "zero" nos rótulos pode gerar uma associação positiva com saúde, mas a verdade é que ela tem significados diferentes dependendo do produto e do nutriente a que se refere. E, em alguns casos, ele pode ter zero vantagem para você.

A seguir, trago três produtos que encontrei no supermercado: bananada zero, cerveja zero e macarrão zero, para mostrar como essa palavra pode se traduzir em realidades bem diferentes.