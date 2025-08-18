VivaBemUOL
Fernando Guerreiro

Sono: o treino invisível que protege o corpo e potencializa a performance

Imagem: Dimple Bhati/Getty Images

Dormir bem não é apenas descansar. É um dos pilares da saúde e da performance atlética. Por isso, desde meu último IronMan (3.8km de natação, 180km de pedal e 42km de corrida), tenho buscado ajustar meu sono para melhorar o desempenho em todas as áreas da minha vida.

Em um bate-papo recente com o médico do esporte Guilherme Corrêa de Araujo Moury Fernandes, ele me apresentou a estudos recentes que mostram: a quantidade e a qualidade do sono estão diretamente ligadas à queda de rendimento e ao risco de lesões esportivas, principalmente em adolescentes e atletas jovens.

Uma dessas pesquisas indica, por exemplo, que, quanto menos se dorme à noite, maior o risco de lesões, mesmo considerando fatores como tempo de treino ou série escolar. Isso porque a privação de sono afeta funções importantes:

  • Coordenação e reflexos: mais lentidão para reagir em treinos, jogos ou no dia a dia.
  • Humor e atenção: fadiga e irritabilidade prejudicam decisões durante a prática esportiva.
  • Capacidade cognitiva: memória e concentração caem, aumentando o risco de acidentes.

E, de acordo com a literatura científica, isso não vale apenas para corredores, mas também para praticantes de esportes coletivos, como futebol e basquete, e triatletas recreativos, além de ciclistas e atletas de força —no caso desses dois últimos, um estudo mostra que o risco de lesões é crescente de acordo com a idade entre jovens, possivelmente pelo acúmulo de sobrecargas ou lesões repetitivas.

Sono insuficiente prejudica ainda processos fisiológicos essenciais, como recuperação muscular, imunidade e equilíbrio hormonal. E todos esses fatores juntos, é claro, tornam o corpo mais vulnerável a lesões.

Por outro lado, aumentar o tempo de sono pode turbinar resultados. De acordo com outra pesquisa, atletas que dormiram até 10 horas por noite correram mais rápido, executaram tarefas com mais precisão e relataram mais bem-estar físico e mental.

Estas são estratégias eficazes para proteger e melhorar o sono:

  • Manter horários regulares para dormir e acordar.
  • Evitar celulares, computadores e TVs pelo menos uma hora antes de dormir.
  • Garantir um ambiente tranquilo, escuro e confortável para o sono.
Dormir bem é tão importante quanto treinar e se alimentar. Um sono de qualidade protege músculos, tendões e articulações —e pode ser o diferencial entre se machucar ou alcançar sua melhor performance.

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

