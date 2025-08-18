Sono: o treino invisível que protege o corpo e potencializa a performance
Dormir bem não é apenas descansar. É um dos pilares da saúde e da performance atlética. Por isso, desde meu último IronMan (3.8km de natação, 180km de pedal e 42km de corrida), tenho buscado ajustar meu sono para melhorar o desempenho em todas as áreas da minha vida.
Em um bate-papo recente com o médico do esporte Guilherme Corrêa de Araujo Moury Fernandes, ele me apresentou a estudos recentes que mostram: a quantidade e a qualidade do sono estão diretamente ligadas à queda de rendimento e ao risco de lesões esportivas, principalmente em adolescentes e atletas jovens.
Uma dessas pesquisas indica, por exemplo, que, quanto menos se dorme à noite, maior o risco de lesões, mesmo considerando fatores como tempo de treino ou série escolar. Isso porque a privação de sono afeta funções importantes:
- Coordenação e reflexos: mais lentidão para reagir em treinos, jogos ou no dia a dia.
- Humor e atenção: fadiga e irritabilidade prejudicam decisões durante a prática esportiva.
- Capacidade cognitiva: memória e concentração caem, aumentando o risco de acidentes.
E, de acordo com a literatura científica, isso não vale apenas para corredores, mas também para praticantes de esportes coletivos, como futebol e basquete, e triatletas recreativos, além de ciclistas e atletas de força —no caso desses dois últimos, um estudo mostra que o risco de lesões é crescente de acordo com a idade entre jovens, possivelmente pelo acúmulo de sobrecargas ou lesões repetitivas.
Sono insuficiente prejudica ainda processos fisiológicos essenciais, como recuperação muscular, imunidade e equilíbrio hormonal. E todos esses fatores juntos, é claro, tornam o corpo mais vulnerável a lesões.
Por outro lado, aumentar o tempo de sono pode turbinar resultados. De acordo com outra pesquisa, atletas que dormiram até 10 horas por noite correram mais rápido, executaram tarefas com mais precisão e relataram mais bem-estar físico e mental.
Estas são estratégias eficazes para proteger e melhorar o sono:
- Manter horários regulares para dormir e acordar.
- Evitar celulares, computadores e TVs pelo menos uma hora antes de dormir.
- Garantir um ambiente tranquilo, escuro e confortável para o sono.
Dormir bem é tão importante quanto treinar e se alimentar. Um sono de qualidade protege músculos, tendões e articulações —e pode ser o diferencial entre se machucar ou alcançar sua melhor performance.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.