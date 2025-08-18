Sono: o treino invisível que protege o corpo e potencializa a performance

Dormir bem não é apenas descansar. É um dos pilares da saúde e da performance atlética. Por isso, desde meu último IronMan (3.8km de natação, 180km de pedal e 42km de corrida), tenho buscado ajustar meu sono para melhorar o desempenho em todas as áreas da minha vida.

Em um bate-papo recente com o médico do esporte Guilherme Corrêa de Araujo Moury Fernandes, ele me apresentou a estudos recentes que mostram: a quantidade e a qualidade do sono estão diretamente ligadas à queda de rendimento e ao risco de lesões esportivas, principalmente em adolescentes e atletas jovens.

Uma dessas pesquisas indica, por exemplo, que, quanto menos se dorme à noite, maior o risco de lesões, mesmo considerando fatores como tempo de treino ou série escolar. Isso porque a privação de sono afeta funções importantes: