Quando o corpo grita antes da linha de chegada

Treinar sozinho, sem supervisão ou orientação, reduz a chance de perceber sinais precoces de desequilíbrio físico e emocional.

Como se prevenir (e continuar correndo por muitos anos)

Faça uma avaliação médica completa antes de iniciar ou intensificar os treinos. Exames como ECG, ecocardiograma e teste ergométrico podem identificar riscos invisíveis. Tenha um treinador ou programa com método. Treinar por conta própria é possível, mas perigoso sem base. Acompanhamento técnico garante evolução progressiva e evita exageros. Não ignore os sinais do corpo: tontura, enjoo, falta de ar fora do comum, batimentos muito acelerados ou dor no peito são sinais de alerta. Não os normalize. Hidrate-se com estratégia e antecedência. A desidratação é um gatilho comum para arritmias e colapsos. Não dependa apenas dos pontos da prova --já chegue hidratado. Não tente "compensar" treinos perdidos com sobrecarga. A pressa em "estar pronto" já matou corredores. Volume não se recupera no desespero. Respeite seu corpo. Corra em comunidade. Estar em um grupo pode representar mais segurança, suporte e consciência. Alguém sempre vai notar se você estiver diferente.

Correr é vida (mas tem que ser com responsabilidade!)

Nenhuma medalha vale mais do que um abraço no seu filho, um jantar em casa, uma conversa com os amigos. A corrida é sobre vida, mas se for feita com pressa, ego ou negligência pode se tornar o oposto disso.

Se você ama correr, cuide do seu corpo. E se você lidera pessoas, use sua influência para conscientizar. Uma cultura de performance saudável começa com verdade, limites e sabedoria.