Já pensou em correr uma maratona? Veja como se preparar para os 42 km

No início achavam impossível, mas elas disseram sim para um chamado interior, elas começaram.

Estou me preparando para minha 23ª maratona. Mas, mais do que te contar como está sendo essa jornada, quero te mostrar que você também pode trilhar esse caminho mesmo que hoje sinta que está distante demais da largada.

Se você tem um desejo guardado aí dentro, este texto é para você.

Como começar?

Antes de se preocupar com tênis, planilhas ou suplementos, é preciso responder uma pergunta com sinceridade: você está disposto a se comprometer com esse processo?

Correr uma maratona não é apenas um desafio físico. É um projeto de transformação pessoal. Envolve disciplina, paciência, renúncia e, acima de tudo, propósito.