Época de gripe: previna-se de forma simples e eficiente

Hidratação constante

Mesmo no frio, o corpo precisa de água para realizar suas funções fisiológicas, inclusive a resposta imune.

Manter uma boa ingestão de líquidos ao longo do dia ajuda a hidratar as mucosas do trato respiratório, criando uma barreira natural que dificulta a entrada de vírus e reduz o risco de infecções.

Sono de qualidade

Dormir bem é um dos pilares da imunidade. Durante o sono, o corpo regula hormônios, reduz processos inflamatórios e fortalece os mecanismos de defesa. Siga uma rotina de sono consistente e evite estímulos artificiais antes de se deitar, como luz de telas e excesso de informações.