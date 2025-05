Tênis com placa de carbono: revolução nos pés ou ilusão de performance?

Nos últimos anos, o mercado de corrida viu uma verdadeira explosão dos tênis com placa de carbono —calçados com uma lâmina rígida (de fibra de carbono) inserida na entressola, geralmente combinada com espumas leves e responsivas.

De maratonistas profissionais a corredores de final de semana, todo mundo passou a olhar para esse tipo de calçado como se ele carregasse uma promessa: ficar mais rápido sem fazer mais esforço. Isso porque sua estrutura cria um efeito de propulsão, reduz o tempo de contato com o solo e melhora a eficiência da passada.

Mas a pergunta que eu mais escuto é: "Funciona mesmo?" Resposta curta: sim, mas não para todo mundo. Resposta verdadeira: depende de como e por que você usa.