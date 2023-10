Tenho percebido —por meio de relatos de colegas, vivências em meus trabalhos e atendimento a adolescentes e suas parentalidades— que nós, pessoas adultas, temos certa dificuldade em lidar com o não de adolescentes diante do nosso desejo de conversar sobre determinado tema ou diante de nossa oferta de escuta.

Recentemente, uma educadora, mãe de adolescente, contou que se irrita demais quando sua filha, de 13 anos, se recusa a receber ajuda dela.

A mãe relata o seguinte: "Fulana aparece na cozinha com o rosto inchado de tanto chorar e eu digo 'O que aconteceu?' Ela responde que não houve nada, mas dali a pouco o pai chega e ela o abraça e os dois conversam. Me irrita o fato de ela confiar no pai e não confiar em mim".

Vejam que um passo extremamente importante foi dado pela mãe: admitir que existe um incômodo dela diante de um distanciamento da filha que escolhe o pai para confidenciar suas questões. Contudo, esse é um passo, mas não é a caminhada completa, é preciso seguir refletindo sobre como nos sentimos quando adolescentes não querem, ou não conseguem, vincular-se a nós.

Essa mãe traz informações de que já chegou a obrigar a menina a contar algo que ela confidenciou somente para o pai. A mãe diz ter raiva e ciúmes.

"Eu não lido bem com o 'não' da Fulana, eu peço para conversar e quando ela diz 'não quero', eu grito 'Ah, mas com seu pai você conversa'. Digo isso porque me remete a momentos em que me dediquei ao cuidado dela sem a presença ativa do pai e hoje ela é mais próxima dele do que de mim", diz.