Para os esportistas, esse quadro praticamente inviabiliza o desempenho nas competições, como no caso dos futebolistas, que correm sob altíssimas temperaturas e precisam estar muito concentrados em diversos momentos, ou como para um tenista, que tem de lidar com a pressão psicológica e as exigências físicas.

Para aqueles que acompanharam os jogos do ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, ficava bem claro a necessidade da suplementação do potássio. Guga tinha o hábito de ingerir porções de banana no decorrer das partidas, principalmente para manter seus reflexos e prevenir a ocorrência de câimbras.

A cada batimento do coração humano, temos uma fase de contração e uma de relaxamento do músculo cardíaco. O potássio participa ativamente da fase de relaxamento e, dessa forma, podemos ampliar esse conceito para a realidade de uma cirurgia cardíaca. Em mais de 90% das cirurgias cardíacas, precisamos reduzir os batimentos, a contração do músculo cardíaco, para conseguir fazer os reparos necessários. Isso somente é possível com infusões controladas de potássio.

Quando os níveis de potássio ultrapassam os limites de segurança, simplesmente o coração pode parar. Isso é tão verdadeiro que, nos países que aplicam a pena de morte, a injeção letal é riquíssima em potássio.

Em doenças como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, no caso de tumores de glândulas adrenais (localizadas na região dos rins), ou no caso de suplementação exagerada (suplementos esportivos), os níveis de potássio no sangue podem subir a níveis preocupantes, colocando em risco a vida da pessoa. Nesses casos extremos, podem ser necessárias sessões de hemodiálise, para rapidamente filtrar o sangue e retirar o excesso do mineral.

A falta de potássio no sangue pode se tornar uma urgência clínica devido aos sintomas limitantes e alterações neurológicas. O excesso do mineral pode caminhar rapidamente de um estado de urgência clínica para uma verdadeira emergência.