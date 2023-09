A doença está ligada ao risco de câncer por vários motivos, como o processo inflamatório global que acompanha a obesidade e pelas alterações no metabolismo do açúcar. No caso da obesidade grave, geralmente uma condição que se estabelece ao longo de muitos anos, nosso organismo fica exposto a muitas proteínas e toxinas inflamatórias. Dessa forma, não podemos demorar muito para tomar uma decisão resolutiva, e torna-se fundamental a consulta com uma equipe especializada para definir critérios para uma cirurgia bariátrica.

Uma cirurgia desse tipo pode mudar o prognóstico de muitas pessoas obesas, expostas ao risco de desenvolver câncer. Como salientado anteriormente, pouco importa o tipo de câncer. O importante é o efeito protetor da cirurgia bariátrica para reduzir os novos casos e as taxas de mortalidade.