Medicina regenerativa: o futuro que a saúde brasileira precisa
Coisas que antes pareciam ficção científica já estão no foco da ciência. É o caso da chamada medicina regenerativa, que promete mudar a forma como tratamos doenças crônicas —inclusive o diabetes, que atinge milhões de brasileiros e consome bilhões de reais do SUS todos os anos.
Ou seja, não se trata de estética ou rejuvenescimento: estamos falando de ciência aplicada para recuperar funções perdidas do organismo.
Para entender melhor o assunto, conversei com o professor e pesquisador Gustavo dos Santos, que lidera o Islet Biology and Metabolism Lab da Universidade Federal de Santa Catarina (IBM Lab/UFSC), especializado em células beta pancreáticas. Ele explica: "A medicina regenerativa usa células, biomateriais e fatores biológicos para reparar ou substituir tecidos que perderam função. No caso do diabetes, o alvo são as células beta do pâncreas, responsáveis por produzir insulina. Em vez de apenas corrigir a glicose com remédios, a ideia é restaurar a fábrica que produz a insulina."
Ou seja, em vez de tratar só os sintomas, é atacar o problema na raiz.
A dimensão do problema
O diabetes é uma doença que custa. Para o paciente, significa privações, rotina de monitoramento e impacto na qualidade de vida. Quando mal controlado, o futuro aponta para complicações sérias: doenças cardiovasculares, renais, neurológicas e até alguns tipos de câncer.
Para os governos, pesa no orçamento: só o SUS gasta cerca de R$ 3 bilhões por ano com insulina, medicamentos e insumos. E esse valor pode multiplicar por cinco em casos de complicações.
Os números globais assustam: 537 milhões de adultos viviam com diabetes em 2021. A previsão é chegar a 783 milhões em 2045. No Brasil, estima-se que serão 23,2 milhões de pessoas até lá.
Como vai funcionar?
Primeiro, vale lembrar que o diabetes tem várias causas, mas dois tipos concentram a maioria dos casos. O professor Gustavo resume:
Diabetes tipo 1 (DM1): o sistema imunológico ataca as células beta, responsáveis por liberar insulina. Sem essas células, o paciente precisa de injeções diárias para controlar a glicose.
Diabetes tipo 2 (DM2): no início, o corpo produz insulina, mas ela não funciona direito. As células beta tentam compensar fabricando cada vez mais, até que entram em exaustão e podem morrer, levando à falta de insulina.
As apostas da medicina regenerativa estão nas células-tronco, que têm alta capacidade de se proliferara e têm potencial para se transformar em qualquer célula do organismo. No caso do diabetes, os cientistas buscam guiá-las para que virem células beta produtoras de insulina.
"Para gerar célula secretora de insulina partimos das células iPSC e as guiamos em etapas, por meio da modulação do ambiente em que essas células estão. Essa modulação ocorre por sinais inseridos no meio de cultura, que imitam o desenvolvimento embrionário do pâncreas (endoderma > pâncreas primitivo > progenitor endócrino > célula beta). Cada etapa usa moléculas específicas, como fatores de crescimento, moduladores de vias, e meios de cultura", diz Gustavo.
O IBM Lab/UFSC trabalha desde 2016 para ser o primeiro do país a produzir células secretoras de insulina a partir de iPSC. O grupo está construindo uma plataforma para amadurecer e proteger essas células, viabilizar transplantes em pacientes e, ao mesmo tempo, formar profissionais capazes de atuar em parceria com o SUS e a indústria. "Nosso objetivo é colocar Santa Catarina como polo nacional nessa agenda, unindo ciência, inovação e impacto social", afirma o pesquisador.
Desafios pela frente
Quais são as barreiras para transformar as células-tronco em uma terapia real contra o diabetes? O professor Gustavo é direto: apesar dos avanços e dos ensaios clínicos em andamento, os desafios ainda são imensos. Entre eles:
Maturidade funcional: fazer com que as células respondam à glicose como as humanas adultas;
Segurança: eliminar células indesejadas e reduzir ao mínimo o risco de tumores;
Imunologia: evitar rejeição e, no tipo 1, a volta da autoimunidade;
Escala e custo: produzir lotes reprodutíveis, acessíveis e em quantidade suficiente;
Regulação e logística: criar normas, infraestrutura e centros preparados.
Um horizonte para o SUS
Se der certo, a terapia pode mudar completamente a rotina de quem depende hoje de injeções diárias de insulina. A meta é devolver liberdade ao paciente: menos alarmes, menos contagens obsessivas, mais qualidade de vida. Para crianças e jovens com diabetes tipo 1, o impacto psicossocial pode ser enorme.
E essa revolução pode chegar ao SUS. "Vejo um caminho gradual: ensaios clínicos em 5 anos, testes maiores em 7 a 10 anos e, em escala industrial, uma aplicação factível em 12 a 15 anos", projeta o professor.
Iniciativas assim são de aplaudir de pé. Diminuir custos emocionais, psicossociais e financeiros é o que mais desejamos para nossos pacientes. E vale lembrar: o Brasil é um gigante em pesquisa clínica. Todos os meses, o Brasil mostra sua força em matérias que destacam estudantes, pesquisadores e laboratórios pela capacidade de inovar e impulsionar a saúde e o ecossistema científico.
