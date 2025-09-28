Medicina regenerativa: o futuro que a saúde brasileira precisa

Coisas que antes pareciam ficção científica já estão no foco da ciência. É o caso da chamada medicina regenerativa, que promete mudar a forma como tratamos doenças crônicas —inclusive o diabetes, que atinge milhões de brasileiros e consome bilhões de reais do SUS todos os anos.

Ou seja, não se trata de estética ou rejuvenescimento: estamos falando de ciência aplicada para recuperar funções perdidas do organismo.

Para entender melhor o assunto, conversei com o professor e pesquisador Gustavo dos Santos, que lidera o Islet Biology and Metabolism Lab da Universidade Federal de Santa Catarina (IBM Lab/UFSC), especializado em células beta pancreáticas. Ele explica: "A medicina regenerativa usa células, biomateriais e fatores biológicos para reparar ou substituir tecidos que perderam função. No caso do diabetes, o alvo são as células beta do pâncreas, responsáveis por produzir insulina. Em vez de apenas corrigir a glicose com remédios, a ideia é restaurar a fábrica que produz a insulina."