Conheça a estrutura celular que pode mudar o tratamento do Alzheimer

Trata-se de uma estrutura híbrida, formada pela fusão parcial de membranas, associada a gotículas de lipídios e proteínas. E, segundo os cientistas, tem papel fundamental na formação dos chamados corpos multivesiculares (MVBs), peças-chave na comunicação e no tráfego dentro da célula.

O que vem por aí

Certo. Mas como essa novidade interfere de fato no nosso cotidiano?

Talvez nesse momento, não muito. Ainda não conhecemos todas as funções do hemifusoma. Mas o simples fato de ele existir já muda nossa visão sobre a célula. O que parecia um mapa fechado ganhou uma nova peça.

Isso abre portas incríveis na ciência e pode mudar como estudamos, pesquisamos e tratamos as doenças, num futuro não tão distante assim.

Os hemifusomas, por exemplo, são estáveis em estado de hemifusão (estágio no processo de fusão de duas membranas). Essa informação muda a compreensão sobre tráfego vesicular, exocitose e sinalização e coloca uma pulga atrás da orelha sobre a formação de doenças, como Alzheimer e Parkinson. Também pode ajudar a indicar doenças de tráfego intracelular, como mucolipidose II (doença genética que afeta o metabolismo celular).