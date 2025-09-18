Conheça a estrutura celular que pode mudar o tratamento do Alzheimer
Quem aí se lembra das aulas de biologia, lá no ensino médio? Da célula animal e suas organelas bem conhecidas: mitocôndrias, complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos...? Tudo isso sempre foi a base para entender como funcionam as doenças, como agem os remédios e como novos tratamentos são criados.
Pois bem. E se eu te disser que tudo isso está prestes a mudar?
Entre 2024 e 2025, cientistas liderados por Bechara Kachar, em colaboração com Amin Tavakoli, Shu Hui Hu e S. Ebrahim, anunciaram a descoberta de uma nova organela: o hemifusoma.
Trata-se de uma estrutura híbrida, formada pela fusão parcial de membranas, associada a gotículas de lipídios e proteínas. E, segundo os cientistas, tem papel fundamental na formação dos chamados corpos multivesiculares (MVBs), peças-chave na comunicação e no tráfego dentro da célula.
O que vem por aí
Certo. Mas como essa novidade interfere de fato no nosso cotidiano?
Talvez nesse momento, não muito. Ainda não conhecemos todas as funções do hemifusoma. Mas o simples fato de ele existir já muda nossa visão sobre a célula. O que parecia um mapa fechado ganhou uma nova peça.
Isso abre portas incríveis na ciência e pode mudar como estudamos, pesquisamos e tratamos as doenças, num futuro não tão distante assim.
Os hemifusomas, por exemplo, são estáveis em estado de hemifusão (estágio no processo de fusão de duas membranas). Essa informação muda a compreensão sobre tráfego vesicular, exocitose e sinalização e coloca uma pulga atrás da orelha sobre a formação de doenças, como Alzheimer e Parkinson. Também pode ajudar a indicar doenças de tráfego intracelular, como mucolipidose II (doença genética que afeta o metabolismo celular).
E tem mais: na tecnologia, a descoberta pode inspirar a criação de nanoestruturas artificiais. Na educação, pode levar à revisão de livros e currículos de biologia — e até da ideia de "conhecimento consolidado". Afinal, o tempo todo aprendemos que, no corpo humano, ainda há muito a ser descoberto.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.