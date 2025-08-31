Para quem é a Cannabis? Uso pode ajudar na longevidade e performance?

"Hoje, não estamos mais falando apenas em tratar doenças, mas em modular o organismo para que funcione em seu melhor estado possível", resume Fabrizio Postiglione, CEO da Remederi, empresa brasileira que investe em pesquisas de grande impacto.

No campo científico, a empresa mantém um braço de pesquisa em parceria com a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). O professor e neurologista Dr. Aderbal Aguiar, presidente IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa) da Remederi, destaca que o objetivo é mudar o foco: da doença para a prevenção.

"Investigamos como os fitocanabinoides podem atuar na performance física, na saúde metabólica e no envelhecimento saudável. Já há evidências de que a regulação do sistema endocanabinoide pode favorecer a hipertrofia muscular e acelerar a recuperação após esforço ou com o envelhecimento", explica.

"Essa abordagem é conduzida em estreita colaboração com o Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFSC, onde coordeno projetos que exploram a atuação dos fitocanabinoides na modulação do sistema neuromuscular, controle da fadiga, termorregulação e plasticidade muscular."

A cannabis, como já mencionei antes, ainda é muito associada a doenças crônicas, síndromes raras e transtornos do comportamento, mas conforme a ciência e a prática clinica (que é soberana) caminham, mais evidências temos da aplicabilidade em atletas, esportistas amadores, mulheres com dores relacionadas ao climatério, distúrbios de sono e de humor, energia e foco sustentados para o trabalho diário.

Conforme explicam Postiglione e Aguiar, "mais de 35% dos pacientes que nos procuram têm como principal motivação o tratamento da ansiedade, que, como sabemos, é um dos principais vilões das boas noites de sono e da capacidade de concentração no dia a dia. A boa notícia é que a ciência tem acompanhado esse movimento. Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de estudos clínicos e publicações científicas que investigam os efeitos da cannabis em populações saudáveis, com foco em temas como qualidade do sono, recuperação física, neuroproteção e equilíbrio do eixo estresse-cortisol. Já não estamos mais falando apenas de tratar doenças, mas de modular o organismo para que ele funcione em seu melhor estado possível."