Para quem é a Cannabis? Uso pode ajudar na longevidade e performance?
A cannabis medicinal, que antes era associada quase exclusivamente a doenças crônicas ou transtornos como epilepsia, ansiedade e depressão, vem ganhando novos contornos. Empresas no Brasil e no mundo cada vez mais apostam em uma visão mais ampla do uso da substância, voltada não apenas ao tratamento, mas também à prevenção, à longevidade e à performance esportiva.
São muitas as pessoas que diariamente procuram novas maneiras de otimizar sua saúde com o olhar preventivo e de 'quero viver mais e melhor'. Quando aliado a exames que predizem muitas características possíveis do seu futuro, o anseio de cuidar da saúde e prevenir problemas futuros vai muito além do que já sabemos e praticamos: nutrição adequada, manejo do estresse e exercício físico regular.
Da dor crônica à performance esportiva
A Cannabis é uma planta que possui ativos diferentes, e cada ativo vai implicar em uma resposta metabólica diferente. Em outra coluna, já expliquei como cada um dos canabinoides presentes pode ser usado pelo corpo de forma a aumentar a recuperação, a energia, o foco e diminuir dores, por exemplo.
"Hoje, não estamos mais falando apenas em tratar doenças, mas em modular o organismo para que funcione em seu melhor estado possível", resume Fabrizio Postiglione, CEO da Remederi, empresa brasileira que investe em pesquisas de grande impacto.
No campo científico, a empresa mantém um braço de pesquisa em parceria com a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). O professor e neurologista Dr. Aderbal Aguiar, presidente IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa) da Remederi, destaca que o objetivo é mudar o foco: da doença para a prevenção.
"Investigamos como os fitocanabinoides podem atuar na performance física, na saúde metabólica e no envelhecimento saudável. Já há evidências de que a regulação do sistema endocanabinoide pode favorecer a hipertrofia muscular e acelerar a recuperação após esforço ou com o envelhecimento", explica.
"Essa abordagem é conduzida em estreita colaboração com o Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFSC, onde coordeno projetos que exploram a atuação dos fitocanabinoides na modulação do sistema neuromuscular, controle da fadiga, termorregulação e plasticidade muscular."
A cannabis, como já mencionei antes, ainda é muito associada a doenças crônicas, síndromes raras e transtornos do comportamento, mas conforme a ciência e a prática clinica (que é soberana) caminham, mais evidências temos da aplicabilidade em atletas, esportistas amadores, mulheres com dores relacionadas ao climatério, distúrbios de sono e de humor, energia e foco sustentados para o trabalho diário.
Conforme explicam Postiglione e Aguiar, "mais de 35% dos pacientes que nos procuram têm como principal motivação o tratamento da ansiedade, que, como sabemos, é um dos principais vilões das boas noites de sono e da capacidade de concentração no dia a dia. A boa notícia é que a ciência tem acompanhado esse movimento. Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de estudos clínicos e publicações científicas que investigam os efeitos da cannabis em populações saudáveis, com foco em temas como qualidade do sono, recuperação física, neuroproteção e equilíbrio do eixo estresse-cortisol. Já não estamos mais falando apenas de tratar doenças, mas de modular o organismo para que ele funcione em seu melhor estado possível."
A regulamentação e o acesso aos produtos já foram mais difíceis. Mas, hoje, com respaldo e acompanhamento de profissionais habilitados, muitas famílias no Brasil conseguem usar a terapia de forma mais facilitada, mais acessível, seja por plataformas online com acompanhamento, ou por meio de profissionais da saúde que já receitam no dia a dia o uso da cannabis associada a outros tratamentos.
