GLP-1 sem injeção? Novo colágeno em pó tem ação similar com menos riscos

Com o aumento na busca por formas de controlar o excesso de peso, o uso off label de certos medicamentos nunca esteve tão em alta. Mesmo sem diagnóstico de diabetes, muitos pacientes com sobrepeso ou obesidade recorrem a antidepressivos com efeito colateral anorexígeno e, especialmente, aos análogos de GLP-1 (glucagon-like peptide-1), como a semaglutida.

A grande sacada da semaglutida (e seus semelhantes) é imitar a ação natural do GLP-1, hormônio produzido naturalmente pelas células L do intestino delgado (íleo e cólon) em resposta à ingestão de nutrientes, especialmente carboidratos e gorduras. É ele que causa a sensação de "empanzinamento", de estar de estômago cheio e sem fome por bastante tempo (e, no caso do uso dos medicamentos, mesmo com um volume consumido por refeição muito mais baixo).

Mas, diferentemente do GLP-1 natural, que pode ter sua produção comprometida por diversas condições —como a própria diabetes —, os análogos atuam de forma mais potente e duradoura. O GLP-1 produzido pelo organismo é glicose-dependente, ou seja, só é liberado após o consumo de alimentos que estimulam a insulina. Quando há resistência à insulina, como em casos de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, essa produção e liberação se tornam insuficientes. O resultado? Mais fome, maior ingestão calórica ao longo do dia e uma preferência por alimentos ricos em açúcar e carboidratos.