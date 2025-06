Ciabatta integral: uma receita fácil para deixar o dia a dia mais saudável

Fazer o próprio pão pode parecer difícil, mas é mais simples do que parece. É também mais gostoso e saudável. Afinal, não é novidade pra ninguém que cozinhar em casa ajuda a fazer escolhas mais conscientes sobre os ingredientes que vão pro prato e pro corpo. (E isso vale não só para o pão, mas também para o molho do macarrão, a carne, a lasanha.)

Esta receita de ciabatta integral é fácil, só exige um pouco de paciência. Mas você pode preparar no final de semana, congelar e ir aquecendo para garantir pão fresquinho todos os dias. E vale lembrar que o pão, tantas vezes tratado como vilão, pode fazer parte da vida de todo mundo. Com as adaptações certas, ele cabe até em dietas com restrições, como no caso de celíacos ou pessoas com intolerâncias ou alergias alimentares.

Ingredientes