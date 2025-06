Laserterapia pode reduzir inflamação e turbinar performance no treino

São terapias não invasivas que utilizam a luz vermelha e infravermelha para estimular processos biológicos naturais do organismo e promover (entre as diversas possibilidades de aplicação) regeneração tecidual, analgesia, modulação inflamatória e melhora microcirculatória.

A fotobiomodulação é o termo mais atual e abrangente, incluindo tanto o uso de laser quanto de LEDs de baixa intensidade.

O procedimento atua no organismo principalmente por meio da absorção da luz emitida por cromóforos mitocondriais no organismo, como o citocromo c oxidase. Isso gera reações que, conforme a aplicação, tempo e frequência, levam ao aumento na produção de ATP, liberação de óxido nítrico (NO), redução do estresse oxidativo, ativação de fatores de transcrição e modulação de vias inflamatórias.

O uso, antes muito concentrado na fisioterapia, hoje está em diferentes áreas —desde nutrição, dermatologia e odontologia até estética —com produtos inovadores que prometem tratamentos controlados home care (aquelas máscaras com luz e led, sabe?).

Na área da saúde, no atendimento ao paciente na minha clínica, por exemplo, usamos a terapia ILIB - Intravascular Laser Irradiation of Blood, ou melhor, na via transdérmica. Um diferencial para o paciente que busca melhora da performance, redução do estresse oxidativo, mulheres no climatério com altas reatividades resultantes das alterações hormonais, mesmo em atendimento em consulta de rotina.



As principais evidências científicas do uso de laserterapia vêm demonstrando que pacientes com diabetes e hipertensão se beneficiam pela melhora em marcadores inflamatórios (como PCR, IL-6), melhora da viscosidade sanguínea e da perfusão tecidual. Já para pacientes com dores crônicas, fadiga física e mental (desempenho cognitivo), o uso da fotobiomodulação sistêmica ainda pode melhorar a função mitocondrial e circulação cerebral, com impacto na clareza mental e função executiva.

Justamente pelo seu impacto na saúde mitocondrial é que os atletas e esportistas estão aderindo cada vez mais ao procedimento, muito além do tratamento dentro da fisioterapia (antes quase exclusivamente): os efeitos na mitocôndria e oxigenação celular são importantes para melhora da recuperação muscular, redução de lactato pós-treino e, consequentemente, recuperação da fadiga muscular, ação direta sobre o VO2máx e redução da DOMS (dor e inflamação muscular tardia).