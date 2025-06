Avanço em diagnósticos vai acelerar tratamentos nutricionais e terapêuticos

"A biologia molecular já vem transformando a prática diagnóstica no Brasil, oferecendo rapidez, precisão a possibilidade de personalização. Com ela, conseguimos identificar doenças antes mesmo do surgimento de sintomas, o que muda a lógica da assistência e traz ganhos concretos em qualidade de vida e sustentabilidade do sistema", diz Guilherme Ambara, CEO da Seegene Brazil, fabricante de produtos de diagnósticos moleculares.

Cristovam Scapulatempo, da Dasa Medicina Diagnóstica, e Rafael Jácomo, do Grupo Sabin, citam especificamente a área de genômica, associada à automação e à inteligência artificial, como os três pilares principais pilates dos avanços na biologia molecular. Segundo eles, a associação entre alterações genéticas e morfologia tumoral tem proporcionado diagnósticos cada vez mais precisos, especialmente na oncologia.

Um exemplo é o MammaPrint, teste genômico capaz de identificar pacientes de câncer de mama que podem evitar quimioterapia, aumentando significativamente as taxas de sobrevida.

A notícia preocupante é que, apenas 12% dos exames realizados no país utilizam diagnóstico molecular. De acordo com a Abramed, a fragmentação estrutural do setor de saúde é um dos principais entraves para a adoção coordenada de inovações, especialmente no SUS e em clínicas de menor porte. Essa falta de interoperabilidade entre os diversos elos do sistema compromete a jornada do cuidado, atrasando diagnósticos e aumentando custos.

Ações integradas

Imagem: Getty Images

Melhorar a saúde da população e reduzir os custos com doenças crônicas passa, na minha visão, por uma combinação de estratégias. Entre elas: promover a educação alimentar, incentivando o consumo de alimentos in natura e minimamente processados —como orienta o Guia Alimentar para a População Brasileira —; ampliar o acesso a tecnologias diagnósticas avançadas, especialmente no SUS e em regiões remotas; investir em programas de rastreamento e diagnóstico precoce, com foco nas populações de risco; e integrar os sistemas de saúde, garantindo a interoperabilidade e o compartilhamento seguro de dados —algo especialmente relevante para o setor público.