O boom dos superalimentos: por que os cogumelos são os queridinhos da vez

O mercado local é gigante —e a demanda é clara: o país soma altos índices de depressão, ansiedade, sobrepeso, doenças crônicas e burnout.

Exemplo disso são as recém-lançadas barrinhas com proteína, granola e pasta de amendoim da Smush. Veja, a seguir, meu bate-papo com Lorenzo Rolim, engenheiro agrônomo e especialista em cogumelos da marca:

De onde surgiu a ideia de transformar cogumelos como o chaga, cordyceps e lion's mane — antes restritos a nichos da medicina oriental —em produtos acessíveis para o consumidor comum no café da manhã ou no lanche da tarde?

Como os cogumelos não são algo culturalmente disseminado no Brasil, seria difícil que a população os consumisse de outras formas. Decidimos, então, criar uma linha de produtos que são comuns no dia a dia da população e podem ser facilmente incluídos na rotina, com os mesmos benefícios.

Em um mercado saturado de superfoods, qual é o diferencial bioativo real desses cogumelos? O que a ciência mais recente nos conta sobre os mecanismos por trás do foco mental, da imunidade e da energia que eles prometem?

Essa resposta dá uma dissertação! Os cogumelos possuem uma série de princípios ativos. O Lion's Mane, por exemplo, tem ericinona e herinacina, dois polissacarídeos que estimulam a produção de neurotrofinas, como o NGF —que estimula o funcionamento do nosso sistema nervoso. O cordyceps, por sua vez, possui uma proteína chamada cordycepina, que é fenomenal para performance física e esportiva, melhorando a oxigenação do sangue. E o diferencial, para mim, é justamente isso: são superalimentos fáceis de incluir no dia a dia de várias formas.