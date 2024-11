Almoço saudável, rápido e low carb com salmão e abacate assados

Quer algo rápido e saudável, que você pode preparar enquanto faz outras tarefas de casa? Esta receita é ideal para você!

Além de ser um prato perfeito para quem segue uma alimentação low carb ou mediterrânea, ele combina muito com essa época de calor e com o verão.

A receita fornece gorduras boas, presentes no abacate, no salmão e no azeite, que melhoram a saúde vascular. Além disso, o peixe é fonte de proteínas, nutriente importante para a construção muscular.