Chipa de batata-doce: rica em fibras, receita é ótima para um lanche leve

Muito parecida com pão de queijo, essa chipa tem como base a batata-doce. Por causa do tubérculo, a receita é fonte de fibras, que dão saciedade e ajudam a melhorar o funcionamento do intestino.

Além disso, em vez de óleo de soja, essa chipa leva azeite, uma gordura boa. O óleo de oliva fornece antioxidantes e outras substâncias com propriedades anti-inflamatórias, além de ser benéfico para a saúde cardiovascular.

A receita é uma ótima opção para um lanche leve e saudável!