Da entrada até a saída: o que acontece com a comida dentro do seu corpo?

Tudo começa pela boca

O processo digestivo se inicia na porta de entrada do alimento em nosso corpo, com a quebra mecânica da comida pela mastigação. Também na boca, as enzimas presentes na saliva, como a amilase, começam a decompor os carboidratos.

Portanto, mastigar bem cada porção (aproximadamente 30 vezes) ajuda na quebra mecânica e química dos alimentos, facilitando o trabalho do estômago e intestinos.

E fique atento: beber muita água durante a refeição pode diluir as enzimas salivares, prejudicando a digestão inicial.

O que acontece no estômago

Depois da boca, o alimento passa pela faringe e o esôfago e chega triturado ao estômago. Lá é onde ocorre a digestão gástrica, com a ação de mais enzimas e ácidos. No estômago, o ácido clorídrico e enzimas como a pepsina começam a quebrar as proteínas em peptídeos. Os alimentos são transformados em uma espécie de pasta (um líquido semissólido), chamada quimo.