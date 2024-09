Jar Salad: tendência de salada no pote voltou com tudo, aprenda uma receita

Ingredientes para a salada

Folhas verdes a vontade (alface roxa, verde e crespa, rúcula, agrião)

1 ramo de hortelã

1 ramo de manjericão

1 ramo de coentro em folhas

1 cenoura pequena

1 beterraba pequena, crua

1 pepino japonês

10 a 15 tomatinhos cereja

Ingredientes para molho e toppings

4 colheres de sopa de azeite de oliva

150 g de iogurte natural ou desnatado

1 colher de sobremesa de mel

1 colher de sobremesa de mostarda dijon ou em grãos

1 colher de sopa de sementes de abobora

1 colher de sobremesa de gergelim

1/2 limão

Preparo

Corte com as mãos as folhas verdes, em pequenos pedaços. Rale a cenoura e a beterraba e misture com as folhas. Corte os tomatinhos em pequenos pedaços ou metades e rale o pepino.