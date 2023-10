Outro ponto é que essa lipoproteína é a fração proveniente do fígado, ou seja, ela já passou pelo transporte de outra fração de colesterol antes de ser uma molécula menor e mais densa. Quando encontramos ela alta em exames bioquímicos, é sinal de grande circulação no sangue dessa lipoproteína. Como interpretação, podemos ter olhos atentos ao perfil antes da passagem pelo fígado (saúde hepática e gástrica devem ser avaliadas) e também, claro, dos hábitos do paciente.

Não-HDL: é o resultado do somatório de todas as frações que são consideradas ruins no exame sanguíneo. Percebe-se que nesse exame existe uma maior confiabilidade para estabelecer riscos a saúde, como infarto e até diabetes. O resultado alterado de não-HDL é geralmente um sinal de alerta para mudanças nos hábitos, e muitas vezes o paciente estará com os resultados de colesterol total dentro dos parâmetros considerados estáveis ou ideais, justamente por isso que analisar as frações é de melhor conduta.

LDLox: é uma subfração diretamente relacionada à aterogênese, ou seja, formação de aterosclerose. A forma oxidada dessa subfração do colesterol é um biomarcador que mostra que a lipoproteína de alta densidade está ligada a uma molécula de oxigênio, aumentando a aterogênese e formação de auto-anticorpos.

Pacientes com histórico de doenças autoimunes devem sempre manter olhos atentos a esse biomarcador, visto que, mesmo que os níveis de colesterol total e suas frações estejam dentro dos níveis adequados, a LDL oxidada consegue determinar o avanço dessas doenças autoimunes, aparecimento delas ou então piora dos quadros, além da aterosclerose e doenças metabólicas, claro.

O uso de medicamentos para controle do colesterol deve ser feito somente pelo médico, e com o objetivo de melhorar o perfil lipídico geral do paciente. Nem sempre o paciente que tem o colesterol total alto está com problemas de saúde, já que as frações boas, como o HDL, responsável pelo transporte do colesterol circulante, são indicadores de boa saúde, incluindo saúde hormonal.

Vale lembrar: alimentos ricos em açúcares e gorduras trans, assim como inatividade, tabagismo e consumo de medicamentos sem prescrição, são os fatores de maior indução ao descontrole do perfil lipídico do individuo.