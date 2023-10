Os últimos tempos não têm sido fáceis, principalmente para quem sofre de ansiedade. O estresse a que somos submetidos tanto na nossa rotina habitual, do dia a dia, enfrentando nossos próprios problemas, já é alto. Porém, somado aos momentos a que somos mergulhados pelas noticias, enfrentando de olhos abertos as guerras, massacres, os grandes eventos na humanidade, esse estresse se torna crônico no nosso corpo. Não há como evitar, o que conseguimos fazer é apenas enfrentar.

O processo de enfrentamento desse estresse é diferente para cada individuo, alguns saberão controlar e contornar certas situações, outros não serão tão efetivos.

Em uma busca constante pelo tal equilibro, é comum o desgaste, afinal estamos na corda bamba, alguns dias mais tensos e outros nem tanto. O desgaste do dia a dia, e desse estresse constante que recebemos muitas vezes de forma indireta através das publicações na internet, na televisão que ficou ligada, no grupo de mensagens que enviou links ou vídeos com noticias ruins, afeta a todos, sem exceção.