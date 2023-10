Para simplificar, trouxe para vocês as principais características dessas administrações, e você poderá discutir com o seu médico ou nutricionista se é aplicável ou não as terapias injetáveis no seu caso:

Terapia via oral (VO)

Mais comum, a via oral depende de boa absorção dos nutrientes oferecidos, sejam macromoléculas ou moléculas menores, como vitaminas e minerais. Para o resultado ser efetivo, também dependem da taxa de absorção, tempo de liberação e saúde gastrointestinal do paciente. Através da VO é possível consumir tais nutrientes ou medicamentos de forma sublingual, orodispersível, gotas, lipossomal, cápsulas, pó, sucos.

A quantidade dosada é sempre com um acréscimo de volume, pois com a suplementação via oral é possível que grande parte do produto administrado seja excretado através de fezes ou urina, o que diminui a quantidade que é absorvida.

Terapia intramuscular

Mais usada para medicamentos e hormônios, ela é muito mais rápida em absorção e melhor em qualidade de absorção dos nutrientes do que a via oral, porém, ainda menor do que a endovenosa.