3 cabeças grandes de alho

1/2 xícara de azeite

sal a gosto

Preparo

Use uma travessa pequena com tampa que possa ir ao forno, como uma caçarola, caso contrário, use papel alumínio mesmo (mas eu procuro evitar ao máximo o uso de alumínio nas receitas do dia a dia).

Corte o alho ao meio, dividindo a cabeça em duas partes iguais. Banhe cada metade no azeite.

Coloque as metades de alho dentro da caçarola, com todo o azeite e uma pitada de sal.

Se usar papel alumínio, coloque as metades de cabeça de alho lado a lado, com as abas do alumínio levantadas e enroladas, formando uma espécie de 'saco', e com todo o azeite dentro.