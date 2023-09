Alimentos nightshades estão sendo comumente associados a alguns sintomas que se apresentam em quem tem síndrome do intestino irritado, ou SII. Além da síndrome, é bem comum que alguns alimentos possam nos causar desconfortos, irritação e mascarar outras possíveis causas.

Nightshades são as Solanáceas, uma família de vegetais que todos nós consumimos diariamente, como batata e tomates. Por conterem três alcaloides, muitos sintomas de doenças autoimunes, assim como irritação do intestino, podem ser agravadas, já que esses três alcaloides possuem propriedades irritativas.

Os alcaloides estão em quase todas as plantas, especialmente em algumas, com concentrações maiores dependendo do estado de maturação da planta. Já nas nightshades, eles estarão sempre presentes, independentemente do estado.